نعومي كامبل ومونيكا بيلوتشي بالعرض الأخير لمصمم الأزياء الراحل كارل لاجرفيلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

توافد نخبة من نجمات هوليوود على عرض الأزياء الأخير لمصمم الأزياء الراحل، كارل لاجرفيلد، والذي أقيم الثلاثاء، ويحمل اسم "Paris Fashion Week Women Wear" والذي أقيم في باريس.

وضمت النجمات، كريستين ستيوارت، ماريون كوتيارد، نعومي كامبل، مونيكا بيلوتشي، فيبي تونكين، بوبي ديليفنج، كاريس السون، لارا ستون، كلوديا شيفر، وساشا لوس.

وبدأ العرض بالوقوف دقيقة حدادًا على كارل، وارتدوا عدد من التصاميم الخاصة بمصمم الأزياء الراحل، وذلك وفقاً لموقع "Harper’s Bazaar".

ورحل كارل لاجرفيلد عن عالمنا بشهر فبراير الماضي في باريس عن عمر ناهز الـ85 عاماً، وحرص عدد كبير من مشاهير الرياضة ونجوم الفن على نعي المصمم العالمي، والذين تعاونوا معه وارتدوا العديد من تصاميمه العالمية.