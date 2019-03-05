بعد إعلان الجزء الأخير.. "Game of Thrones" يتصدر "تريند تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصدر مسلسل ""Game of Thrones" قائمة المحتويات الرائجة بموقع " تويتر"بعد أقل من ساعة على إعلان الشركة المنتجة إطلاق الجزء الأخير منه.

وأظهر الإعلان الدعائي الاستعدادات النهائية للحرب بين العائلات الـ 9، ومحاولة نيل العرش وسط العديد من المغامرات التي يمتاز بها المسلسل طوال مواسمه السابقة.

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والمسلسل من بطولة إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدي، بيتر دينكلج، مايسي ويليامز، صوفي ترنر، ليام كاننجهام، ناتالي إيمانويل، وإخراج ديفيد ناتر، والموسم الأخير من مسلسل "Game of Thrones" ستعرض أولى حلقاته يوم 14 إبريل المقبل.