صورة.. بشرى تكشف حقيقة طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة بشرى عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك" صورة تجمعها بالفنانة هنا شيحة وزوجها الفنان فلوكس، من داخل منزلهما لترد بها على شائعات انفصالهما.

وكتبت بشرى في تعليقها على الصورة: "هنا وأحمد بخير والحمد لله بس هنا عيانة وعندها دور برد جامد وحساسية شديدة ...وأنا سعيدة إن الخبر طلع فشنك".

وترددت شائعات أمس عن طلاق الفنانة هنا شيحة من زوجها الفنان أحمد فلوكس، خاصة بعدما حذف أحمد صوره مع هنا من حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

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وكان الظهور الأخير الذي جمع أحمد فلوكس بزوجته هنا شيحة في برنامج" أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير ".

يذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة، تزوجا منذ عدة أشهر بعد تعاونهما في مسلسل "نصيبي وقسمتك".