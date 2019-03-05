فيديو وصور| النجم الأمريكي بن ستيلر في بيروت لزيارة مخيمات اللاجئين السوريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر النجم الأمريكي العالمي، بن ستيلر، صور وفيديوهات عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"

كشف بها عن تواجده في لبنان لزيارة عدد من مخيمات اللاجئين السوريين هناك، كونه سفيراً للنوايا الحسنة للأمم المتحدة.

وشارك ستيلر جمهوره بصورة من طائرته قبل دقائق من الهبوط، وعلق "بيروت"، كما نشر صورة مع عدد من الأطفال اللاجئين معلقاً: "يا لهم من لاعبي كرة قدم محترفين، لقد أنهكوني بعد 20 ثانية فقط، وهؤلاء الأطفال يعيشون بمخيمات للاجئين في محاولة منهم لعيش حياتهم بطبيعية لعدم تمكنهم من العودة لبلدهم سوريا، ويعيشون ظروف قاسية للغاية".

كما نشر ستيلر فيديو خلال تواجده بأحد مراكز التعليم هناك، وظهر بالفيديو برفقه عدد من الأطفال وعلق "حصلت على وقت ممتع خلال زيارتي لعدد من الفنانين الأطفال بمركز تريبولي في لبنان، والتقيت بعدد من الأطفال اللاجئين من الفلسطينيين والسوريين بورشة لتطوير قدراتهم الفنية، وجلسات عن التنمر