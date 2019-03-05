أحمد حلمي يشارك جمهوره تعريف"الممثل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" وعبر خاصية الاستوري صورة من كتاب عن تعريف الممثل.

وجاء بالكتاب: "ممثل الشخصية هو الممثل الذي يكافح ليخلق شخصية تمزج بين ذاته وبين الصورة المكتوبة، يستطيع ممثلو الشخصيات أن ينقوا نفوسهم، ويلبسوها ذواتًا جديدة تمامًا، طبيعة ولها جذور في الواقع".

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واستكمل:" وبالرغم من وعي المتفرج بالممثل فإنه سرعان ما يستجيب لهذه الصورة الجديدة لشخصية ما، متناسيًا لبرهة الممثل نفسه، أنت لا تعود تفكر بلورنس أو ليفيه بل ترى "آرتشي".

يذكر أن الفنان أحمد حلمي، بدأ في سرية تامة تصوير فيلمه الجديد "شباك رزق" الذي يعود به للسينما بعد غياب الفترة الماضية بعد أخر أفلامه "لف ودوران"