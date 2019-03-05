مخرجة الفيلم الكوري "الأنسة بايك" تحكي كواليسه في مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

شهدت فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية برئاسة الدكتور مجدي أحمد علي، ندوة للفيلم الروائي الطويل الكوري الجنوبي "الآنسة بايك" للمخرجة لي جي وون، أدراتها الناقدة السينمائية صفاء الليثي.

ويعد الفيلم، أول تجربة للمخرجة الكورية الجنوبية كفيلم روائي طويل وسبق وأن أخرجت فيلم قصير بعنوان "تحدث إليها" عام ٢٠٠٧، كما قامت بكتابة سيناريو فيلم" العرض يجب أن يستمر".

وقلت "وون"، إن حرصت في اختيارها للطفلة بطلة الفيلم على أن تكون وجه جديد حتى تستطيع إحداث الأثر المطلوب من الدور، مضيفة أن بطلة الفيلم فنانة مشهوره في كوريا الجنوبية وحصلت على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة أكثر من مرة.

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وأشارت إلى أن الفيلم سبق وعرض في بريطانية وتركيا وفي مصر وحصل على جائزة محلية بتركيا.

وعن قصة الفيلم، قالت إن "الفيلم يتحدث عن قضية مشهورة وقت في تركيا، حيث أظهرت أحداث الفيلم" المشاكل الاقتصادية للبلد، وأن بعض الناس يلجأون الى شرب الكحوليات وفقد الوعي باستمرار للخروج من تلك المشاكل والضغوط وهو ما ينتج عنه الكثير من الحوادث.. وانتقدت أداء الشرطة السلبي تجاه مشاكل الشعب".

ومن المقرر أن تختتم فعاليات المهرجان يوم الجمعة المقبلة.