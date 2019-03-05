مطالبات بمحاسبة الإعلامية أميرة العباس بسبب هذا الفيديو

تعرّضتْ المذيعة السورية، أميرة العباس، التي تعمل في إحدى الإذاعات السعودية التجارية بجدة، إلى هجوم حادّ، من عدد من المغرّدين السعوديّين، والذين انشأوا “هاشتاغ” بعنوان “#محاسبة_اميرة_العباس”، مطالبين الجّهات المعنيّة، بوضعها تحت المساءلة القانونية.

وجاءتْ هذه المطالب، بعد أنْ عرضتْ إحدى القنوات الإسرائيلية، مقطعًا تمثيليًا تقدّمه أميرة العباس، على قناة يوتيوب بعنوان “بناتيوب”، وتخلّل ذلك فقرات ساخرة من المجتمع السعوديّ، واسقاطات، اعتبرها المتابعون، تشويهًا لسمعة المجتمع، وعدم مراعاة للقيم، وعدم الالتزام بأنظمة وقوانين المملكة، التي تمنع الاسقاط على المجتمع، من قبل المقيمين.

وتناقل المغرّدون، مجموعة من تغريدات أميرة القديمة، التي كان فيها اسقاطات غير مباشرة، بحسب تعبيرهم. كما تناقلوا صورة لتعليمات النيابة العامة السعودية، التي تطالب بمراعاة قيم المجتمع السعوديّ، واحترام تقاليده.

من جهتها؛ أكّدتْ المذيعة السورية، أنّ القناة الإسرائيلية قامت بقصّ مقطع بُثّ من سنتين، مشدّدة على خلوّ مسؤوليّتها من أيّ إضافات تمّت على المقطع.

وكتبتْ في ردّها:” لمن يجي (احمق) عنده شوية متابعين (امّعات) مايتعبون نفسهم حتى يبحثون عن الحقائق والمصادر .. اكيد بتنتشر الشائعات والأكاذيب .. انتشر فيديو عرض اليوم في قناة اسرائيلية مقصوص من احدى حلقات بناتيوب الي من سنتين اتصورت .. اي اضافة لم اشارك بها لست مسؤولة عنها”.