حارس مايكل جاكسون الشخصي يفجّر مفاجأة حول علاقته بالأميرة ديانا

كشف تقرير لموقع ” Express ” البريطاني، عن الأسباب التي دفعت الفنان الراحل مايكل جاكسون إلى أن يحب الأميرة الراحلة ديانا. حيث التقت الأميرة الراحلة ” جاكسون ” للمرة الأولى في ستاد ” ويمبلي ” في العام 1988، مشيرة إلى أنه تبرع حينها بمبلغ 450 ألف دولار لصالح مؤسسة ” برينسزتراست ” الخيرية التي أسسها الأمير تشارلز.

وصرح حارس شخصي سابق مقرب من ” ملك البوب ” أنّ النجم أغرم بعد ذلك بالأميرة وأعلن رغبته في الزواج منها، وكان يري أنّ ” ديانا ” هي الشخص الوحيد في العالم الذي يتفهمه، مشيرًا إلى أنه أحبها لهذا السبب.

وأوضح ” الحارس ” أنهما كانا يجريان مكالمات هاتفية طويلة ليلاً، مبينًا أنّه انهار بسبب وفاتها.

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