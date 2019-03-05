بالفيديو.. وائل كفوري يطرح أحدث أغانيه "ولاد الحرام"

طرح الفنان وائل كفوري، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، أغنية جديدة تحمل اسم "ولاد الحرام"، أغنية جديدة تحمل اسم "ولاد الحرام"،على طريقة الـ"Lyrics clip". أغنية "ولاد الحرام" من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد.



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