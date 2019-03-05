طرح النجم هاني شاكر ، أحدث أغانيه بعنوان "شبهك أوي"، عبر تطبيق "أنغامي"، و الأغنية من كلمات ناصر الجيل، و ألحان محمد ضياء، و توزيع باسم منير. ألحان محمد ضياء، و توزيع باسم منير. يذكر أن أمير الغناء العربي هاني شاكر طرح مؤخراٌ أغنية "خنت نفسي"، و هي من كلمات دسوقي فتحي، و ألحان محمد ضياء، كما حازت الأغنية علي إعجاب الكثير من جمهوره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه "شبهك أوي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.