رجاء الجداوي ضيفة شرف المهرجان الإسباني العربي للموضة بمدريد

وقع اختيار إدارة المهرجان الأسباني العربي للموضة، علي النجمة القديرة رجاء الجداوي، لتكون ضيفة الدورة الثانية من مهرجان الأسباني العربي للموضة "Spanish arab fashion"، والذي يقام في الفترة من 6 لـ 8 مارس بمناسبة أعياد المرأة، بقصر ''فران نونيس'' التاريخي بالعاصمة الأسبانية مدريد.

ويهدف المهرجان إلى التعريف بآخر صيحات الموضة العالمية، وكذا الرفع من قيمة المنتج الثقافي الوطني لكل الدول المشاركة في المجتمع الأوربي، كما أن المهرجان الذي تقيمه مؤسسة ''فن

وثقافة بلا حدود''، وبرعاية وزارة الثقافة والسياحة والصناعة الإسبانية.

وأكدت «سمية أقبيب»، رئيس مؤسسة ''فنون وثقافات بلا حدود'' ورئيس المهرجان، علي أن تكريم الفنانة رجاء الجداوي، جاء من مسيرتها الفنية العريقة وعلاقتها بالموضة والجمال كونها أول عارضة أزياء مصرية ومازالت تحتفظ بجمالها ورونقها.

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وأضافت «أقبيب» علي أن الدورة الثانية من المهرجان ستشهد عدة تكريمات علي صعيد المرأة العربية لسيدات أثرو

المجتمع بأعمالهم مؤكده علي أن غاية المهرجان هي خلق صورة حضارية تمزج بين الأزياء العربية الجميلة لكل من "مصر والمغرب وتونس والأمارات الأردن" وأزياء المجتمع الأوروبي، التي أبدعتها أيادي أمهر الصناع التقليديين، والصناعة التقليدية الاسبانية والأوروبية التي يمثلها قصر ''فران نونيس''، الذي تعود زخرفته للقرن التاسع عشر ميلادي وهي زخرفة بالذهب والفضة والنحاس عدا عن الأروقة التي غطيت كلها بالحرير.

وتأتي الدورة الثانية من مهرجان "Spanish arab fashion"، بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى والتي أقيمت بملعب ''سنتياغو بيرنابيو'' بمدينة مدريد الاسبانية بحضور شخصيات عالمية بمجال السياسة، الموضة، الثقافة والفن.