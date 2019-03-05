لأول مرة .. أحمد كامل يحيى حفل غنائي في ستاد القاهرة

يحيى النجم أحمد كامل حفل غنائي يوم الجمعة الموافق 22 مارس من الشهر الجاري، في ستاد القاهرة للهوكي بمدينة نصر، و

من المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءٌ بأسعار تذاكر تتراوحبين 100 جنيهاٌ لـ 250 جنيهاٌ.

يذكر أن المطرب أحمد كامل طرح سابقاٌ كليب أغنية "مبقتش اخاف"، كما كسر الكليب حاجز الـ 14 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

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