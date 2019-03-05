بـ"فوق ما تصور".. أحلام تستعد لحفلها الأول بالسعودية

طرحت الفنانة أحلام، أغنية جديدة تحمل اسم "فوق ما تصور" على طريقة الـ"Lyrics clip"، وهى إحدى أغنيات ألبومها "بتحداك"، وهي من ألحان الموسيقار طلال، وكلمات مبارك الحديبى، ألبومها "بتحداك"، وهي من ألحان الموسيقار طلال، وكلمات مبارك الحديبى،وتوزيع وليد فايد. يذكر أن أحلام تستعد لإحياء حفلها الجماهيرى الأول للعائلات فى السعودية يوم 21 من مارس الجارى بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأم.

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