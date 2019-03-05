لأول مرة.. جويرية حمدي على مسرح ساقية الصاوي

تقف جويرية حمدي، لأول مرة، على مسرح ساقية الصاوى، وذلك يوم الجمعة 8 من مارس الساعة السابعة والنصف مساءً، لتقدم حفلًا غنائيًّا مختلفًا بصوتها العذب المميز، ويعد هذا الحفل هو الأول الذي تقدمه بشكل منفرد منذ ظهورهافي برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس".
جويرية حمدى طفلة متعددة المواهب ظهرت موهبتها بعمر الثلاث سنوات، حيث إنها كانت تردد الإعلانات وأغانى الأفلام العربية والأجنبية، مما لفت نظر
كما اشتركت بمركز تنمية المواهب بمسرح سيد درويش، وكذلك فرقة طرب موسيقية سكندرية، وبكل فرقة اشتركت بها اكتسبت رصيدًا متنوعًا من الأغانى وأشكالًا متعددة من الموسيقى، مما صقل من موهبتها بشكل ملحوظ.
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