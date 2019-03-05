هاني شاكر يطرح أغنية “شبهك أوي”.. استمعوا إليها – بالصوت

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح الفنان المصري هاني شاكر أغنية جديدة بعنوان “شبهك أوي” عبر تطبيق وموقع “أنغامي” الشهير. الأغنية من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمد ضياء وتوزيع باسم منير. تجدر الإشارة إلى أنه لم يُعرف بعد إن كان هاني شاكر سيصور الأغنية على طريقة الفيديو كليب. للإستماع إلى أغنية “شبهك أوي” من هنا

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