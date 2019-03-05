ماجدة الرومي تغني في مصر مجددًا.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: تحيي الفنانة ماجدة الرومي حفلًا غنائيًا كبيرًا في مصر، وذلك في الخامس من شهر نيسان/أبريل المقبل في Cairo Festival City.

الحفل من تنظيم “راعي مصر للتنمية”، وستقدّم خلاله ماجد الرومي باقة من أروع أغنياتها بعزف فرقة اوركسترالية فيلهارمونية بقيادة نادر عباسي، تتألف من 110 عازفين مع كورس كبير يتخطى عدده العشرين فردًا، على أن يوجّه الدخل كليًا لصالح الأعمال الخيرية.

ومن المقرر أن يتم بناء مسرح خاص وضخم يليق بـ ماجدة، لما لها من تقدير خاص في مصر، على أن يسبق الحفل، زيارة للماجدة الى الأقصر، مدينة المائة باب أو مدينة الشمس، أو عاصمة مصر في العصر الفرعوني.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل يعتبر الثالث لـ ماجدة الرومي في غضون أشهر قليلة.