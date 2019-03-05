عابد فهد يطلّ على جمهوره من كواليس “دقيقة صمت” – بالصورة

متابعة الخليج 365: يواصل النجم السوري عابد فهد تصوير مشاهد مسلسله الجديد “دقيقة صمت” والمقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان القادم. وكشف عابد فهد عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي عن صورة للشخصية التي سيجسدها في العمل وأرفقها بهاشتاغ “رمضان 2019”. يشار إلى أنّ العمل يضم نخبة من النجوم وفي مقدمتهم كاريس بشار، فادي صبيح، خالد القيش، جهاد سعد، وآخرون، وهو للكاتب سامر رضوان، والمخرج شوقي الماجري، وإنتاج شركتَيْ “الصبّاح إخوان” و”إيبلا الدولية”.

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