محمد عساف يتصدّر قائمة “فوربس” تحت سنّ الـ30.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: تصدّر النجم الفلسطيني محمد عساف قائمة “فوربس” الشرق الأوسط، Arab 30 under 30 في نسختها الثانية والتي تضم 30 شخصية عربية شابة مؤثرة تحت سن الـ30.

تُلقي القائمة الضوء على المبدعين الذين تألقوا وحققوا النجاح وتركوا بصمة راسخة، وتم اختيار محمد عساف من بينهم نظرًا للنجاح الكبير الذي حققه خلال السنوات الأخيرة وتألقه في بلده وفي الخارج وذلك الإضافة إلى أن تحدّيه الطرق التقليدية لنماذج الأعمال في المجال الفني، وابتكاره اتجاهات جديدة للجيل المقبل.

ويعتبر هذا العام الثاني على التوالي الذي يقتحم فيه محمد عساف قائمة الـ30 شخصية عربية شابة مؤثرة تحت سن الـ30، حيث سبق وأدرجت “فوربس” اسمه في عام 2018 الماضي.

الجدير ذكره أن محمد عساف حقق نجاحات واسعة منذ ظهوره الأوّل في برنامج “أراب آيدول” وحتى يومنا هذا، وأصبح في رصيده أغنيات عدّة نالت انتشارًا واسعًا على مستوى الوطن العربي أجمع.