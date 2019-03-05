وائل كفوري يغني “الوفاء” ويلقن “ولاد الحرام” درسًا قاسيًا

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم اللبناني وائل كفوري أغنية جديدة بعنوان “ولاد الحرام” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

“ولاد الحرام” من كلمات منير بو عساف، ألحان وتوزيع ملحم أبو شديد وترافق طرحها مع جلسة تصوير جديدة ظهر فيها وائل وهو يجلس وأمامه كلبه، في دلالة واضحة إلى “الوفاء” الذي تُعرف به الكلاب ويفتقده أشخاص كثر.

موضوع الأغنية مختلف عن الأغاني التي قدّمها وائل كفوري في السابق حيث يتطرق فيه إلى “الوفاء” وهو عملة نادرة في أيامنا فيلقن الغدّارين – “ولاد الحرام” درسًا قاسيًا.

وحققت أغنية “ولاد الحرام” رواجًا واسعًا فور إصدارها حيث كان ينتظرها جمهور وائل كفوري بفارغ الصبر.

كلمات الأغنية:

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في شي إسمو وَفا​سامِع عَنّو شي

إذا مَنّو بِطَبعَك إنتَ كيف بَدّك تعطيه

في شي إسمو عِشرِة حلوة وسنين وإيّام

ما بيهونو بعمرُن إلّا عا ولاد الحرام

جاوبني إذا أنا غلطان عم بسمع حْكي

ما بقا بتفاجأ بالّلي قادر عنّي ​​بعيد يكون

ما زالو للّي أقرب ليّي قِدِر إنّو حُبّي يخون

لمشاهدة فيديو أغنية “ولاد الحرام”: