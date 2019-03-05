Mar 05, 2019
خضعت الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل لجلسة تصوير مع ابنتها الكبيرة “تاليا” وذلك بمناسبة اطلاقها خطاً جديداً للأزياء.
وكانت بسمة قد قدمت في الأشهر الماضية مجموعة من عروض الازياء وذلك بعدما ابتعدت كلياً عن مجال الغناء ودخلت مجال الأزياء حيث صنعت لها خطاً مميزاً.
نذكر ان بسمة متزوجة من الفنان المصري تامر حسني، ولديهما ثلاثة أولاد تاليا وأمايا وآدم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- زوجة تامر حسني في أول جلسة تصوير لها مع ابنتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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