بالصور- زوجة تامر حسني في أول جلسة تصوير لها مع ابنتها

خضعت الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل لجلسة تصوير مع ابنتها الكبيرة “تاليا” وذلك بمناسبة اطلاقها خطاً جديداً للأزياء.

وكانت بسمة قد قدمت في الأشهر الماضية مجموعة من عروض الازياء وذلك بعدما ابتعدت كلياً عن مجال الغناء ودخلت مجال الأزياء حيث صنعت لها خطاً مميزاً.

نذكر ان بسمة متزوجة من الفنان المصري تامر حسني، ولديهما ثلاثة أولاد تاليا وأمايا وآدم.