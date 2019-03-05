شكرا لقرائتكم خبر عن 12 عرضا فى أيام الشارقة المسرحية بدورتها الـ29 والافتتاح بمسرحية مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية في دورتها (29) اجتماعاً بقصر الثقافة لاختيار العروض المشاركة في المهرجان من خلال لجنة مكونة من محمد سعيد السلطي (الإمارات) خليفة التخلوفة (الإمارات)، وغنام غنام (الأردن)، وحسن النفالي (المغرب).

وشهدت اللجنة ابتداء من 25 فبراير الماضي الأعمال المقدمة للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين من "الأيام" وبلغ عددها عشرة أعمال، وشوهدت خلال خمسة أيام، وانتهت اللجنة إلى اختيار العروض التالية للمنافسة على جوائز الدورة الجديدة من أيام الشارقة المسرحية.

"أحمد بنت سليمان"، تأليف ناجي الحاي وإخراج أحمد الإنصاري ( جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح)، و" مجاريح" تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج محمد العامري (مسرح الشارقة الوطني) و" الساعة الرابعة"، تأليف طلال عبد الله وإخراج إبراهيم سالم (المسرح الحديث بالشارقة) و"العرجون القديم" من تأليف وإخراج علي جمال (مسرح دبي الشعبي)، و" تلايا الليل"، تأليف وإخراج مرعي الحليان ( مسرح رأس الخيمة الوطني)، و" بوشنب" تأليف أحمد الماجد وإخراج حسن رجب (مسرح دبي الأهلي).

كما اختارت اللجنة العروض التالية لتقدم على هامش المهرجان: "بنات النوخذة"، من تأليف باسمة يونس وإخراج إلهام محمد ( فرقة مسرح خورفكان)، و" صينية الشقور" تأليف حميد فارس وإخراج علاء النعيمي (مسرح بني ياس) و"مزيد من الكلام" تأليف صالح كرامة وإخراج مبارك ماشي (فرقة مسرح الفجيرة) و "بذور الشر" من تأليف وإخراج مهند كريم (جمعية دبا الحصن للثقافة والتراث والمسرح).

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أما لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، فتضم: انتصار عبد الفتاح (مصر)، وعز الدين بونيت( المغرب)، وعمر نقرش (الاردن) ، ونوال بن إبراهيم (المغرب)، وعبد الله راشد (الإمارات).

وتفتتح أيام الشارقة المسرحية مساء يوم 19 مارس الجاري بالمسرحية المتوجة بـ "جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي" التي تنظمها سنوياً الهيئة العربية للمسرح، وهي بعنوان " الطوق والأسورة" لفرقة مسرح الطليعة في مصر، من تأليف يحيى الطاهر عبد الله وإعداد سامح مهران وإخراج ناصر عبد المنعم..

كما سيحفل برنامج العروض بالعمل المسرحي الفائز بجائزة أفضل عرض في الدورة الأخيرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة (اكتوبر 2018)، وهو بعنوان " مغامرة المملوك جابر" عن مسرحية " مغامرة رأس المملوك جابر" للكاتب الراحل سعد الله ونوس، ومن إخراج أحمد عبد الله راشد..

أيام الشارقة المسرحية تأسس في 1984 لتكون منصة فنية وثقافية تتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي.