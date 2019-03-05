شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. تأجيل حفل محمد حماقى فى "التجمع الخامس".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرجأ النجم محمد حماقى حفلته الغنائية، التى كان من المفترض إقامتها 8 مارس المقبل، بالتجمع الخامس، بعدما طالبه فريق الأطباء بالراحة التامة، وعدم الحركة نهائياً لمدة شهر كامل، وذلك بسبب العملية الجراحية التى أجرها الأربعاء الماضى، وعلى إثرها قام بتركيب "شريحة" و6 مسامير.

ومن المقرر أن يعلن حماقى عن موعد جديد للحفل، بعد الاطمئنان على قدمه وإمكانية القدرة على الحركة بشكل سليم، ومن المتوقع أن تكون أواخر الشهر المقبل، لاسيما أن الحفل يتطلب من حماقى الحركة والتفاعل مع جمهوره والوقوف على المسرح لعدة ساعات، مما يجعل حماقى معرض لخطورة فى حين عدم تعافيه بالكامل .

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يشار إلى أن محمد حماقى تعرض لكسر فى قدمه اليسرى، أثناء مباراة كرة قدم مع أصدقائه فى أحد ملاعب مصر الجديدة، حيث يواظب حماقى على لعب الكرة للحفاظ على لياقته.

محمد حماقى طرح ألبوم "كل يوم من دة" الفترة الماضية، وحقق نجاحاً كبيراً، ويتكون الـ"سى دى" الأول 10 أغنيات وهم "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل إيه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار"، أما "B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى اليك".