شكرا لقرائتكم خبر عن مخرجة فيلم "الآنسة بايك" بمهرجان شرم الشيخ: العمل مأخوذ عن حادث مشهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض اليوم ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية برئاسة الدكتور مجدي أحمد علي ، الفيلم الروائى الطويل "الآنسة بايك" للمخرجة "لى جي وون"، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارتها الناقدة السينمائية صفاء الليثي بحضور مخرجة الفيلم "لى جي وون".

الفيلم يعد التجربة الأولى للمخرجه كفيلم روائى طويل وقد سبق وأن أخرجت فيلما قصيرا بعنوان "تحدث إليها" عام 2007 كما قامت بكتابة سيناريو فيلم" العرض يجب أن يستمر".

وفي البداية تحدثت المخرجة عن اختيارها للطفلة بطلة الفيلم، قالت إنها حرصت على أن تكون وجه جديدا حتى تستطيع احداث الأثر المطلوب من الدور، أما بطلة الفيلم فهي فنانة مشهورة في كوريا، وحصلت على العديد من الجوائز كأفضل ممثلة أكثر من مرة.

وعن الفيلم فقد تم عرضه من قبل فى لندن وتركيا ثم في مصر وحصل على جائزة محلية بتركيا.

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وعن قصة الفيلم تحدثت قائلة ان هذه القضية تحدث كثيرا في تركيا والفيلم مأخوذ عن حادث مشهور جدا بتركيا

كما أنها اظهرت خلال احداث الفيلم المشاكل الاقتصادية للبلد، وأن بعض الناس يلجأون الى شرب الكحوليات وفقد الوعي بإستمرار للخروج من تلك المشاكل والضغوط وهو ما ينتج عنة الكثير من الحوادث .

وأضافت انها انتقدت خلال الفيلم اداء الشرطه السلبي تجاه مشاكل الشعب وفي نهاية حديثها ذكرت أنها تعلمت السينما من خلال عملها كمساعد مخرج اكثر من مرة.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية تختتم فعالياته يوم الجمعة الموافق 8 مارس.