شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس خارج حسابات "الملك لير" ليحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت الفنانة ياسمين رئيس من حسابات صناع مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى، والذى يجرى بروفاتها حالياً على أحد مسارح المولات الكبرى بالتجمع الخامس، حيث تم الاستعانة بها الشهر الماضى، وانضمت إلى أسرة المسرحية لتجسيد شخصية الابنة الصغرى للملك لير، ولكن بعد أيام خرجت ياسمين من الحسابات.



ياسمين رئيس ويحيى الفخرانى

ويبحث صناع المسرحية عن فنانة أخرى لتجسيد دور الابنة الصغرى "كورديليا" وذلك من أجل الانضمام إلى البروفات التى تتم على قدم وساق استعداداً لبدء العرض خلال الفترة المقبلة، حيث يشارك فى بطولة العرض يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ورانيا فريد شوقى، وريهام عبد الغفور، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، وناصر سيف وإخراج تامر كرم.

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ياسمين رئيس فى بروفات الملك لير

وقدم يحيى الفخرانى "الملك لير" على خشبة المسرح قبل 17 عامًا، وتحديدًا عام 2011، حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد، وشارك فى بطولتها سوسن بدر، أحمد سلامة، ريهام عبد الغفور، أشرف عبد الغفور، سلوى محمد على، مروة عبد المنعم، رشدى الشامى، عهدى صادق وآخرين وحققت المسرحية نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.