شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تنعى نادية عبد العزيز مدربة كورال تنمية مواهب الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتورة نادية عبد العزيز، مدربة كورال الغناء بمركز تنمية المواهب بالأوبرا، والتى غيبها الموت اليوم الثلاثاء 5 مارس، وقالت إن الراحلة ساهمت فى إعداد أجيال جديدة واعدة فنيا وقادرة على حفظ وحماية تراث الطرب العربى، وأشارت إلى أسلوبها المتميز فى تدريس الفنون، مؤكدة أنها تركت بصمة واضحة فى تأهيل العديد من شباب الموهوبين .

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الدكتورة نادية عبد العزيز أتمت دراستها في ميونخ بألمانيا عام 1967 ، وعملت أستاذا بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ووكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث بها، كما شغلت منصب وكيل معهد الفنون الموسيقية بدولة الكويت، وقامت بتدريب العديد من فرق الأطفال منها فريق اطفال مركز تنمية المواهب التابع لدار الاوبرا المصرية الذي حصل علي الجائزة الاولي في مسابقة دار الاوبرا عام 1997 ، تم تكريمها فى مهرجان و مؤتمر الموسيقي العربية عام 2003 ومهرجان النيل الدولي لاغنية الطفل فى نفس العام .