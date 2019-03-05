في ذكراه الثالثة.. رجاء الجداوي توجه رسالة لزوجها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة زوجها حارس المرمي الراحل حسن مختار.

وكتبت رجاء: "الله يرحمك يا حبيبي مرت.. ٣ سنوات تقال جدا من غيرك افتقدك في كل شيء".

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يُذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تعرفت على زوجها الراحل حسن مختار في بطولة الأمم الأفريقية المقامة بالسودان، وكان حسن مختار ضمن بعثة المنتخب الوطني.

وتزامن خلال تلك الفترة وجود الفنانة رجاء الجداوي مع فرقة تحية كاريوكا المسرحية لتقديم عدة عروض هناك، وبدأت قصة حبهما وتزوجا وأنجبا ابنتهما الوحيدة أميرة وعاشا معا لمدة قاربت النصف قرن.