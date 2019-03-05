أحمد فلوكس وهنا شيحة يردان على شائعة انفصالهما -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي بموقع " إنستجرام"، صورة جمعته بزوجته الفنانة هنا شيحة نفى بها شائعة انفصالهما، وردت الفنانة هنا شيحة بصورة لهما في نفس التوقيت.

واكتفى الزوجان، بنشر صورهما عبر حساباتهما الشخصية، دون التعليق، بينما انهالت عليهما تعليقات الجمهور الذي تمنى لهما استمرار الزواج والسعادة

وترددت أمس شائعات عن انفصال الفنانة هنا شيحة وزوجها الفنان أحمد فلوكس، خاصة بعدما حذف أحمد صوره مع هنا من حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

يذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة، تزوجا منذ عدة أشهر، وانتقلا للعيش معًا في منزل فلوكس بمدينة الشيخ زايد.