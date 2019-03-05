"HBO" تطرح الإعلان الدعائي الرسمي للموسم الأخير من "Game of Thrones"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
طرحت شبكة "HBO" الإعلان الدعائي الرسمي للموسم الأخير من مسلسل الفانتازيا العالمي "Game of Thrones" استعداداً لبدء عرض أولى حلقاته منتصف شهر إبريل المقبل، وسط توقعات بتحقيق الموسم الأخير نسب مشاهدة ستفوق مواسم المسلسل السابقة.
وأظهر الإعلان الدعائي الاستعدادات النهائية للحرب بين العائلات الـ 9 ومحاولة نيل العرش وسط العديد من المغامرات التي يمتاز بها المسلسل طوال مواسمه السابقة.
واختتم الإعلان بجملة "مملكة العروش الموسم الأخير"، ويشارك ببطولة الموسم الأخير عدد من النجوم من بينهم صوفي ترنر، إميليا كلارك، ميسي ويليامز، بيتر دينكلاج، وكيت هارينجتون.
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