فيديو وصور| بري لارسون وصامويل ال جاكسون في العرض الخاص لـ"كابتن مارفل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقامت شركة "Marvel" عرضًا خاصًا لأحدث أعمالها السينمائية هذا العام، وهو فيلم الأبطال الخارقين "Captain Marvel" وذلك مساء أمس الإثنين، بمدينة كاليفورنيا الأمريكية، استعدادًا لبدء عرضه بدور العرض الأمريكي يوم الجمعة المقبل.

وحرص عدد كبير من فريق عمل الفيلم على حضور العرض الخاص، على رأسهم بطلة الفيلم، بري لارسون، والنجم صامويل ال جاكسون، جيما تشان، لاسانا لينش، ومخرجي الفيلم ريان فليك وانا بودين، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للفعالية.

وفيلم "Captain Marvel" تدور أحداثه حول طيارة تدعى "كارول دينفر" والتي تقع في حرب دائرة بين جنسين فضائيين لتكتسب قدرات خارقة في محاولة منها لإيقاف خطر يهدد كوكب الأرض، والفيلم رقم 21 بعالم مارفل السينمائي وسيكون جزءًا من الجزء الأخير لسلسلة "Avengers: Endgame" والمقرر طرحه تجاريًا نهاية شهر إبريل المقبل.