"جرحك بإيدك" تجمع مروة ناجي بالملحن مصطفى جاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة مروة ناجي عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالملحن مصطفى جاد لتعلن بها عن تعاونهما في أغنية جديدة " وكتبت مروة: "مروة ناجي، جرحك بإيديك، ألحان مصطفي جاد، قريباً. Advertisements يذكر أن مروة ناجي شاركت في العرض المسرحي "سيرة حب"، من بطولة الفنان إيهاب فهمي الذي يجسد شخصية "بليغ حمدي"، ومروة ناجي التي تجسد شخصية المحامية حنة. بجانب عدد من النجوم من بينهم مجدي صبحي، وأحمد الدمرداش، وشريف عواد، وناصر عبدالحفيظ، وغيرهم من النجوم، تأليف عادل الحكيم، ومن إخراج عادل عبده.

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