هذا ما قالته أصالة عن حفلها مع عبادي الجوهر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة تعلن بها عن حفلها القادم مع الفنان عبادي الجوهر.
وكتبت أصالة: "بغاية السّعادة والفرح والفخر أعلن عن اقتراب موعد الحفل الّذي سيجمعني مع أستاذي والعزيز الغالي عبادي الجوهر، وليلة غير في جدّه غير".
يُذكر أن الفنانة أصالة طرحت بروموا كليبها الجديد "بنت أكابر" الذي تغني فيه باللهجة الصعيدية، ومن المقرر طرحه قريبًا.
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