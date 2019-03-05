بالفيديو: أحلام تحتفلُ بميلاد محمد الحلو من داخل منزلها.. وسما المصري على قائمة المدعوّيين

احتفلتْ الفنانة الإماراتية، أحلام، بعيد ميلاد المطرب المصريّ، محمد الحلو، على غير عادتها، وعبر دويتو غنائيّ من داخل منزلها، حيث أدّيا سويًا، أغنية تتر مسلسل ليالي الحلمية، لتظهر أحلام، مرتدية الملابس المنزلية، ممثَّلة في الروب الشّتويّ.

وأدّى الفنان المصريّ، بمشاركة أحلام، أغنية تتر المسلسل، لتشاركه الفنانة الإماراتية بالغناء، ليردّد الحلو أثناء أداء الأغنية، “هي دي أحلام”.

ونشرتْ الرّاقصة، سما المصري، مقطع فيديو للاحتفال بعيد الميلاد، مشيرةً، إلى حضور بعض الفنانين الآخرين للحفل، في الوقت الذي وجّهتْ فيه سما، الشّكر لأحلام على دعوتها، واستضافتها بمنزلها لحضور عيد الميلاد، كما وجّهتْ رسالة للحلو في عيد ميلاده الـ64 كونه مواليد الثالث من مارس.

ونشرتْ سما المصري، الفيديو عبر صفحتها على إنستغرام، وكتبتْ: “كل سنة وأنت طيب يا أحن صوت في الدنيا، الفنان محمد الحلو بمناسبة عيد ميلاده، وميرسي للملكه الفنانة النجمة أحلام علي الاستضافة الحلوه دي، عيد ميلاد سعيد يا ملك الإحساس”.