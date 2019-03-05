برسالة مؤثرة .. رجاء الجداوي تحيي ذكرى وفاة زوجها

أحيت الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، ذكرى وفاة زوجها حسن مختار، حيث نشرت صورة لزوجها الراحل، وعلقت عليها قائلة: "الله يرحمك يا حبيبي مرت ٣ سنوات تقال جدا من غيرك افتقدك في كل شئ". يا حبيبي مرت ٣ سنوات تقال جدا من غيرك افتقدك في كل شئ". يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي تزوجت منذ سنوات طويلة من حارس المرمى السابق حسن مختار، وأسفرت تلك الزيجة عن إنجاب إبنتها الوحيدة اميرة.

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