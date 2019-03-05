بعد "غير".. الجسمى يطرح "وضحى"

طرح الفنان حسين الجسمى، أغنية جديدة بعنوان "وضحى" ، على قناته الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ، وألحان راكان، وتوزيع موسيقى بدر كرم. الشيخ، وألحان راكان، وتوزيع موسيقى بدر كرم. وكان الجسمى طرح فى عيد الحب، أغنية بعنوان "غير"، قدمها بشكل مختلف بالدمج بين اللحن والتوزيع المصرى بالكلمات الخليجية، وهى من أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبه، ألحان حسين الجسمى، توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

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