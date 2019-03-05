شاهد.. تعليق أصالة على حفلها مع عبادي الجوهر

نشرت الفنانة أصالة، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات "تويتر"، تغريدة تعلن بها عن حفلها القادم مع الفنان عبادي الجوهر.



وكتبت أصالة: "بغاية السّعادة والفرح والفخر أعلن عن اقتراب موعد الحفل الّذي سيجمعني مع أستاذي والعزيز الغالي عبادي

الجوهر، وليلة غير في جدّه غير".يُذكر أن الفنانة أصالة طرحت بروموا كليبها الجديد "بنت أكابر" الذي تغني فيه باللهجة الصعيدية، ومن المقرر طرحه قريبًا.