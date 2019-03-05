67 إيمان العاصي ما بين "لمس أكتاف" وملايكة أبليس في رمضان المقبل

حاله من النشاط تعيشها النجمة ايمان العاصي حيث تصور حاليا مشاهدها في مسلسلين ستشارك بهما في رمضان المقبل وهم "ملايكة ابليس" مع غادة عادل ورانيا يوسف و"لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال.

وتجسد إيمان في مسلسل "لمس

أكتاف" شخصية "أمل" شقيقة رجل الأعمال الثري التي تعاني الكثير من الأزمات وتواجه مشاكل كبيرة في حياتها لكنها تظل محافظة علي نقائها.

فيما قالت الفنانة إيمان العاصي ان دورها

في مسلسل " ملايكه ابليس" سيكون مفأجاة كبيرة معربه عن سعادتها الشديدة بالعمل مع كرو يضم كوكبه من النجوم.

يذكر أن هذا العام هو الثاني علي التوالي لايمان في العمل مع المخرج احمد خالد موسي والتي عملت معه الموسم الماضى في ابو عمر المصرى وحقق نجاحا كبيرا .