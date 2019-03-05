شاهد.. أحمد فلوكس يرد على شائعة انفصاله عن هنا شيحة

نشر أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته هنا شيحة، وظهر الثنائي وهما منسجمان ويضحكان، وكانت هنا تمسك بيد زوجها، مؤكدا على قوة العلاقة بينهما.

يذكر أن منذ ساعات وخبر انفصال كل من الممثلين أحمد فلوكس وهنا شيحة ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قاما بإلغاء متابعتهما لبعضهما عبر حساباتهما بتطبيق الانستجرام.

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جدير بالذكر أن فلوكس وهنا

شيحة عقدا قرانهما في مساء السبت 20 أكتوبر في حفل عائلي بسيط.

وكان فلوكس روى أنه تزوج من هنا شيحة في 10 ساعات، قائلا إنه عرض على هنا الزواج بعدما بدأت الصحافة تكتشف علاقتهما وتتحدث عنها، وعلى الرغم من تحمسها لفكرة الزواج لكنها كانت خائفة وظلت تقول له إنها ليست

جاهزة الآن لهذه الخطوة، فانتظرها حتى تهدأ.

وفي يوم ما خلال تناولهما العشاء فاجأته قائلة أنهما سيتزوجان غدا، لأن شقيقتيها حلا ورشا ستسافران بعد غد ولا بد أن يحضرا عقد القران.

تابع فلوكس حكايته، أنهما تركا العشاء وذهبا لشراء الدبل، وفي اليوم التالي ومن سرعة تحضيرهما للأمر نسيا الاتفاق مع مأذون فاضطرا للاستعانة بمحرك البحث الشهير Google عن مأذون ليأتي ليعقد قرانهما.