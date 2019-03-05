لي جي وون: "الآنسة بايك" يرصد مشاكل الأمن والاقتصاد في تركيا

عرض اليوم ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية برئاسة الدكتور مجدي أحمد علي الفيلم الروائى الطويل "الآنسة بايك" للمخرجة "لى جي وون" وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوه أدراتها الناقدة السينمائية صفاء الليثي بحضور مخرجة الفيلم "لى جي وون" .

والفيلم يعد التجربة الأولى للمخرجة كفيلم روائى طويل وسبق وأن أخرجت فيلم قصير بعنوان "تحدث إليها" عام ٢٠٠٧ كما قامت بكتابة سيناريو فيلم"

العرض يجب أن يستمر".

وفي البداية تحدثت مخرجة الفيلم "لي جي وون" عن اختيارها للطفلة بطلة الفيلم وقالت إنها حرصت علي أن تكون وجه جديد حتي تستطيع إحداث الأثر المطلوب من الدور أما بطلة الفيلم فهي فنانة مشهورة في كوريا وحصلت علي العديد من الجوائز كأفضل ممثلة أكثر من مرة.

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وأوضحت "لي" أن الفيلم تم عرضه من قبل فى لندن وتركيا ثم في مصر وأنه حصل علي جائزة محلية بتركيا وقصته حدثت كثيرا في تركيا وهو مأخوذ عن حادث مشهور ويظهر خلال أحداثه المشاكل الاقتصاديه للبلد وأن بعض الناس يلجأون إلى شرب الكحوليات وفقد الوعي بإستمرار للخروج من تلك المشاكل والضغوط وهو ما ينتج عنه الكثير من الحوادث.

وأضافت "جي وون" أنها انتقدت خلال الفيلم أداء الشركه السلبي تجاه مشاكل الشعب وفي نهاية حديثها ذكرت أنها تعلمت السينما من خلال عملها كمساعد مخرج أكثر من مرة.