نشرت النجمة هنا شيحة صورة جديدة تجمعها بزوجها الفنان أحمد فلوكس، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث أنتشرت الفترة الأخيرة شائعات كثيرة حول طلاقهما، وخاصة بعد أن ألغى أحمد فلوكس، متابعته لزوجته الفنانة هنا شيحة، على موقع الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، فيما ردت شيحة بإلغائه أيضًا من قوائم المتابعة، مما أدي لانتشار تلك الإشاعة، كما أكد الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عدم وجود خلافات بين الفنان أحمد فلوكس زوج ابنته هناشيحة، بعد انتشار شائعات مؤخرًا عن انفصالهما، و أكد أيضاٌ أن كل هذة الأقاويل شائعات ليس لها أساس من الصحة، و ابنته الفنانة هنا في منزلها مع زوجها النجم أحم فلوكس، و لا توجد أي خلافات بينهما.
يذكر أن الفنانة هنا شيحة شاركت سابقاٌ في مسلسل "أرض النفاق"، و التي تدور أحداثه حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه (مسعود)، ذلك العامل
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة رومانسية مع أحمد فلوكس.. هنا شيحة تنفي شائعة الطلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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