بصورة رومانسية مع أحمد فلوكس.. هنا شيحة تنفي شائعة الطلاق

نشرت النجمة هنا شيحة صورة جديدة تجمعها بزوجها الفنان أحمد فلوكس، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث أنتشرت الفترة الأخيرة شائعات كثيرة حول طلاقهما، وخاصة بعد أن ألغى أحمد فلوكس، متابعته لزوجته الفنانة هنا شيحة، على موقع الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، فيما ردت شيحة بإلغائه أيضًا من قوائم المتابعة، مما أدي لانتشار تلك الإشاعة، كما أكد الفنان التشكيلي أحمد شيحة، عدم وجود خلافات بين الفنان أحمد فلوكس زوج ابنته هنا

شيحة، بعد انتشار شائعات مؤخرًا عن انفصالهما، و أكد أيضاٌ أن كل هذة الأقاويل شائعات ليس لها أساس من الصحة، و ابنته الفنانة هنا في منزلها مع زوجها النجم أحم فلوكس، و لا توجد أي خلافات بينهما.

يذكر أن الفنانة هنا شيحة شاركت سابقاٌ في مسلسل "أرض النفاق"، و التي تدور أحداثه حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه (مسعود)، ذلك العامل

كان دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته جميلة و حماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلا لبيع الكُسكُسّي، و في يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور ماضي، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، و أخلاق مستعارة للبيع، و هو بطولة كل من محمد هنيدي، دلال عبد العزيز، محمد ثروت، محمود حافظ، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، محمد الصاوي، حمدي هيكل، وفاء سالم، ياسر علي ماهر، ليلى عز العرب، و من تأليف يوسف السباعي، وإخراج سامح عبد العزيز.