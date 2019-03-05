في الذكرى الـ 129.. تعرف على أبرز المحطات في حياة بشارة واكيم

يعد الفنان بشارة واكيم من أبرز نجوم الكوميديا في فترتي الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي واستطاع تجسد الأدوار الشامية التي كانت تسند له ببراعة فائقة، نظرًا لاتقانه الشديد للهجة الشامية كما استطاع أن يتلون في أختيار أدواره بين الرجل الأرستقراطي وابن البلد.

الفنان بشارة يواقيم، المشهور بـ بشارة واكيم من مواليد محافظة القاهرة بالتحديد حي الفجالة في 5 مارس عام 1890، تلقي تعليمه الإبتدائي في مدرسة الفرير الفرنسية الواقعة بباب اللوق، ثم التحق فيما بعد بكلية الحقوق.

تم ترشيحة لإحدى المنح الدراسية إلى فرنسا الأمر الذى لم يتحقق بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية، و بدأ مسيرته المهنية بالعمل مع عدد الفرقة الفنية مثل فرقة عبدالرحمن رشدى وجورج أبيض وعمل أيضًا في فرقة الفنان يوسف وهبي وكذلك مع الفنانة منيرة المهدية وبعد ذلك كون فرقة خاصة به.

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استطاع بشارة أن يتقن اللهجة الشامية بجدارة عن طريق اختلاطه الدائم بجرانة الشاميين و كذلك سفره المستمر إلى بلاد الشام لدرجة أن اعتقد

البعض أنه من أصول شامية.

وكان يتحدث أيضًا اللغة الفرنسية، وكان لدية موهبة نظم الشعر حيث طالبة الفنان أنور وجدي أكثر من مرة بطباعة ديوانًا لأشعاره، لكنه رفض قائلًا: "أنا أكتب الشعر لنفسي فقط".

شارك فيما يقرب من 100 فيلم يذكر منها:

ابن الشعب، أنشودة الراديو، بسلامته عايز يتجوز، فتاة متمردة ، صرخة في الليل ، أصحاب العقول ، صلاح الدين الأيوبي، ليلي بنت المدارس، ليلي بنت الريف، ابن البلد ، أحب البلد، بنت ذوات، ليلة الفرح، كليوباترا

وفاته المنية في 30 نوفمبر عام 1949 عن عمر يناهز الـ 59 تاركًا خلفة إرثًا حافلًا من البهجة و الأبتسامة في مجمل أعماله.