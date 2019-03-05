بلقيس ترفع لافتة "للنساء فقط" في حفلها المقبل

كشفت النجمة بلقيس، موعد حفلها المقبل، الذي من المقرر أن يكون للنساء فقط، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "بنات مدينة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة أنتم علي موعد حفلة نسائية قوية فيياس ووتروورلد.. تاريخ 21 مارس 2019 كونوا بالانتظار". أنتم علي موعد حفلة نسائية قوية فيياس ووتروورلد.. تاريخ 21 مارس 2019 كونوا بالانتظار". يذكر أن الفنانة اليمنية بلقيس طرحت مؤخرا أغنية "قالوا أشياء"، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 3 ملايين نسبة مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، و تستعد أيضا لطرح ألبومها الجديد "قالوا أشياء" في الأسابيع القليلة المقبلة.

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