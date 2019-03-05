محمد إمام يبحث عن فنانة لبنانية لتكون ضيف شرف " هوجان"



طرح النجم محمد إمام، سؤالا على متابعيه لمعرفة رأيهم في أكثر فنانة لبنانية شابة يحبون مشاهدتها أمامه فى مسلسله الجديد "هوجان".

وكتب " إمام "، قائلا: "كنت حابب أخد رأيكم، ترشحولي مين نجمة لبنانية شابة في جيلي تكون ضيفة شرف معايا في مسلسل هوجان".

ويقدم محمد إمام في عمله الجديد شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر في الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع في أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه "هوجان" فى المنطقة التي يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.

ومسلسل "هوجان" انطلق تصويره منذ أيام للعرض فى شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد إمام، وكريم محمود عبد العزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد.

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