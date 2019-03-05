شكرا لقرائتكم خبر عن "لوريل وهاردى" غدا بدور السينما الفرنسية.. اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من عشاق الكوميديا في فرنسا عرض فيلم " Stan & Ollie " وهو فيلم وثائقي يحكي قصة الثنائي الكوميدي " لوريل وهاردي " وذلك غدا الأربعاء .

كما أعلن القائمون على العمل انه من المقرر أن يعرض فى إسبانيا 8 مارس الجاري ، بينما يعرض في بلجيكا 13 مارس ، و في النرويج 15 مارس ، وفي السويد 22 مارس .

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فيلم " Stan & Ollie " من اخراج جون اس بيرد ، والفيلم من بطولة جون سي رايلي و ستيف كوجان وشيرلي هندرسون ودانى هوستون ونونا ارياندا و روفوس جونس و ريتارد كانت ، و غيرهم ، و مدة عرضه ساعة ونصف .

بوستر فيلم Stan & Ollie