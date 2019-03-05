شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تحقق إنجازا جديدا وتضم فيلمها A Star Is Born لقائمة أفضل 100 فيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحقيقها لجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية Shallow فى فيلمها A Star Is Born، نجحت المطربة العالمية ليدى جاجا فى ضم فيلمها لقائمة أفضل 100 فيلم فى تصنيف أكاديمية الفنون.

وبعد هبوط مدوى لفنانة الأوسكار على مدار ثمانى سنوات لم تستطع فيهما أن تزاحم الكبار بأغنيها، حققت أغنيتها يوم إنجاز جديد لتحتل المركز الأول لقائمة Billboard Hot 100.

واستطاعت أغنيتها Shallow أن تنتقل من المركز الـ21 للمركز الأول بعدما حققت جائزة الأوسكار فى أواخر نوفمبر الماضى.

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ويأتى هذا الانجاز بعد توقف ليدى جاجا عن تصدر أى قوائم عالمية منذ أغنيتها منذ Born This Way التى تم إصدارها عام 2011.



ليدى جاجا

وتخطت أغنية Shallow حاجز الـ365 مليون مشاهدة منذ طرحها فى سياق فيلم A Star Is Born مع برادلى كوبر سبتمبر الماضى.

فيلم "a star is born" تدور أحداثه فى إطار درامى حول نجم سينمائى يساعد ممثلة ومطربة شابة لتصل للشهرة والذى يقع فى حبها، الفيلم من بطولة ليدى جاجا وبرادلى كوبر الذى قام بإخراج العمل، كما شارك بالبطولة أيضًا كل من سام إليوت وويليام بيلى وإيدى جريفن، وريبيكا فيلد وغيرهم .