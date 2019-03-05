شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الرسمى للموسم الثامن من Game of thrones.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة Hbo التلفزيونية، عن التريلر الرسمى الأول للموسم الثامن والأخير من المسلسل التاريخى Game of thrones، المقرر طرحه فى 14 إبريل المقبل عبر الشبكة.

ويشهد التريلر الذى بلغ مدته دقيقتان، الكثير من المشاهد داخل قلعة وينترفيل بوجود جميع شخصيات المسلسل، استعداداً للحرب الكبرى مع جيش الموتى.

وكان الموسم السابع قد انتهى بابتعاد "جيمى" عن "سيرسى" بشكل كبير بعد تمرده وزحفه اتجاه الشمال للمحاربة فى صفوف جيوش الستارك والتايجريان أمام جيوش الموتى، ومن جانب آخر تقارب علاقات "سيرسى" و"تيريون" مرة أخرى، والتى حجبتها الكاميرات فى مشهد إقناعها بإعلان تحالفها، والتى سيكشف عن تفاصيلها الموسم القادم، مما فتح المجال لتحقيق النظرية والنبوءة لكره "سيرسى وتيريون" لبعضهما البعض.

يشار إلى أن مسلسل Game Of Thrones بدأ فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما ترشح وحصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.

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