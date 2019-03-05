شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الثالثة لوفاته.. رجاء الجداوى ترثى زوجها نجم الدراويش برسالة مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة القديرة رجاء الجداوى، الذكرى الثالثة لوفاة زوجها الكابتن حسن مختار، حارس الدراويش، ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل عن عالمنا يوم 5 مارس 2016.

ونشرت رجاء، صورة نادرة لزوجها الراحل من داخل منزلهما، مصحوبة بتعليق: "الله يرحمك يا حبيبى.. مرت 3 سنوات تُقال جدا من غيرك، أفتقدك فى كل شيء".



رجاء الجداوى

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حسن مختار من مواليد 26 يناير 1944 فى بور فؤاد ببورسعيد لعب كحارس مرمى لأول مرة فى نادى بور فؤاد موسم 63/64 ثم مع نادى القناة، وكان النادى الأخير قد هبط من الدورى الممتاز إلى دورى الدرجة الثانية، ونتيجة وجود حسن مختار حارسا لمرماه عاد للصعود إلى الدورى الممتاز.

وانضم حسن مختار إلى منتخب مصر وكان الوحيد الذى تم اختياره ليلعب مع منتخب مصر لكرة القدم من أندية الدرجة الثانية، حيث كان يلعب فى ذلك الوقت مع نادى القناة بدورى الدرجة الثانية قبل عودة النادى فى العام الثانى للعب فى الدورى الممتاز عام 1967، ثم انضم للاسماعيلى .

وقام حسن مختار بتدريب كل حراس المرمى الأفذاذ أمثال إكرامى، ثابت البطل، عادل المأمور، أحمد شوبير، أحمد ناجى، أيمن طاهر، نادر السيد، مصطفى كمال، عصام الحضرى، طارق سليمان، وشريف أكرامى ، وأحمد أكرامى ومحمد صبحى ومحمد فتحى وغيرهم من نجوم حراس مرمى مصر، وكان هو أول من اكتشف عصام الحضرى.