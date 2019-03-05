شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يجسد شخصية "ريتشارد ويليامز" والد أسطورتى التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان العالمى ويل سميث ،شخصية ريتشارد ويليامز، والد أسطورتى التن سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز فى فيلمه الجديد القادم بعنوان "الملك ريتشارد - King Richard.

وقال "سميث" فى تصرحات صحفية، أنه شغوف بشكل كبير لتجسد تلك الشخصية الأسطورية بحد وصفه.



ويل سميث



ريتشارد ويليامز

ولم يتم تعين مخرج للفيلم حتى الان ، وإنما تم اختيار المؤلف زاك بايلن لكتابة السيناريو ، الذى يحتوى قصة ريتشارد الذى بدء من الصفر من مدينة كومبتون التابعة لولاية كاليفورنيا، بتدريب نفسه على التنس ، ثم تجهيز بناته للسير على خطاها.



ريتشارد ويليامز مع نجلته سيرينا وفينوس

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ريتشارد

ه.

وتوجت سيرينا ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 1999 ، وفازت فينوس ببطولة ويمبلدون في عام 2000، وتعتبر الأولى أسطورة داخل عالم التنس بعد تحقيقها 23 لقباً للفرد فى سباقات "جراند سلام" لتحل المركز الثانى لأكثر اللاعبات تحقيقا للبطولات بعد مارجريت كورت.



ريتشارد ويليامز مع نجلته سيرينا

كما أن سيرينا هي آخر لاعبة احتفظت بألقاب الفردي الأربعة الكبرى (الولايات المتحدة المفتوحة ، ويمبلدون ، بطولة فرنسا المفتوحة ، بطولة بريطانيا المفتوحة) في نفس الوقت، وتعتبر هى اللاعب الثالث فقط الذي قام بذلك مرتين، بعد كريس إيفريت ورود لافير، بينما فينوس لديها سبعة ألقاب جراند سلام، مع 14 لقب لشقيقتها.