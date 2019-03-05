شكرا لقرائتكم خبر عن مانيكام يوجيسفاران يقدم ورشة أداء صوتى بشرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الفنان العالمي مانيكام يوجيسفاران ورشة الأداء الصوتي في المسرح الغنائي بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وهي إحدى عدة ورش تقدم في الدورة الرابعة بالمهرجان الذي سينطلق يوم 1 أبريل 2019 برئاسة شرفية للفنانة القديرة سميحة أيوب .

الفنان العالمي مانيكام يوجيسفاران قدم واحدة من أهم أغانى هوليود في فيلم " Eyes Wide Shut " الذي قام ببطولته نيكول كيدمان وتوم كروز، وتعاون فيها مع الموسيقية العالمية جوسلين بوك والمخرج ستانلي كوبريك كما أنه غنى أمام الملكة اليزابيث الثانية بمناسبة اليوبيل الماسي عام 2012 .

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من ضمن ورش المهرجان في دورته المقبلة أيضا ورشتين يقدمهما الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن إعداد الممثل ( سكيرا ) وهي تقنية ايطالية في طريقة الاداء التمثيلي كما يقدم الكاتب العراقي علي عبد النبي الزيدي ورشة ثالثة في الكتابة المسرحية بعنوان " حرر رأسك تخيل واكتب " .



ورشات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى هو أول مهرجان تسابقى عالمى أو دولى يختص بالشباب على أرض سيناء وتحديدا بشرم الشيخ مدينة السلام فى احتفالية كرنفالية تنعش السوق السياحى والثقافى والفنى لمحافظة جنوب سيناء من خلال إستقطاب كل نجوم العالم ليجتمعون على أرض مصرنا الحبيبة فى تظاهرة ثقافية فنية وحضارية تعكس مدى أهمية وقيمة الدور الذى تلعبه الثقافة والفن لفتح آفاق لسوق جديدة بمدينة شرم الشيخ.

الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى ترأسها شرفياً سيدة المسرح العربى النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما يرأس اللجنة العليا للمهرجان النجم القدير محمد صبحي ورئيس المهرجان المخرج المسرحى والفنان مازن الغرباوى والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين أما الدكتورة إنجى البستاوى فهى المدير التنفيذى للمهرجان، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء .