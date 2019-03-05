إيناس عبد الدايم تنعي نادية عبد العزيز مدربة كورال الغناء بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتورة نادية عبد العزيز مدرب كورال الغناء بمركز تنمية المواهب بالأوبرا بعد أن غيبها الموت صباح اليوم الثلاثاء 5 مارس.

وقالت إن الراحلة ساهمت في إعداد أجيالًا جديدة واعدة فنيًا وقادرة على حفظ وحماية تراث الطرب العربي.

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وأشادت بأسلوبها المتميز في تدريس الفنون، مؤكدة أنها تركت بصمة واضحة في تأهيل العديد من الشباب .

يذكر أن الدكتورة نادية عبد العزيز أتمت دراستها في ميونخ بألمانيا عام 1967، وعملت أستاذًا بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ووكيلًا لشئون الدراسات العليا والبحوث بها.

وشغلت منصب وكيل معهد الفنون الموسيقية بدولة الكويت، وقامت بتدريب العديد من فرق الأطفال منها فريق أطفال مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية الذي حصل على الجائزة الأولى في مسابقة دار الأوبرا عام 1997، وتم تكريمها في مهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية عام 2003 ومهرجان النيل الدولي لأغنية الطفل في نفس العام