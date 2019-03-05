بعد أن تسبب "الصمم" في اعتزال زكي رستم.. 10 نجوم أبعدهم المرض عن الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان زكي رستم الـ116، إذ ولد في 5 مارس 1903، ورحل في 15 فبراير 1972.

قدم خلالها محمد زكي محرم الشهير بزكي رستم أكثر من 55 عملا، آخرها كان إجازة صيف عام 1966، لكن الـ6 سنوات الأخيرة من حياته لم يقدم أي أعمال.

ويعود ذلك لإصابته بالصمم خلال تصويره دوره في فيلم إجازة صيف، ليبتعد عن الوسط الفني، حتى وافته المنية.

وفي هذا التقرير نعرض بعض الحالات لنجوم اضطروا الاعتزال أو الابتعاد عن الوسط الفني بسبب أمراضهم.

يوسف فوزي

قال الفنان يوسف فوزي، خلال لقاء له في برنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامي وائل الإبراشي، إنه كان يصور مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" مع الفنان عادل إمام، وكان يصور مشهد في سرادق عزاء وكان يجلس إلى جوار الفنان عادل إمام فاكتشف الفنان عادل إمام إصابته بالشلل الرعاش.

وأضاف الفنان يوسف فوزي أن كل تفكيره في هذا العمل كان في إخفاء يده، وبعدها عمل في مسلسل "ولي العهد" مع المخرج محمد النقلي، وظهرت الرعشة في يده فطلب منه المخرج ألا يحركها، ولهذا أعلن إصابته بالشلل الرعاش، حتى يعرف كل مخرج ومنتج يتفق معه إنه مصاب بالشلل الرعاش.

عبد الفتاح القصري

فوجئ عبد الفتاح القصري وهو يؤدي دوره في مسرحية مع الفنان إسماعيل ياسين بإصابته بالعمى، فظل يصرخ، وظن الجمهور أن هذا ضمن أحداث المسرحية فزاد الضحك، ولكن أدرك إسماعيل ياسين حقيقة الأمر فسحبه إلى كواليس المسرح، وابتعد عن الوسط الفني حتى وفاته.

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سهير زكي

أصيبت الراقصة والممثلة سهير زكي بإصابة عنيفة في فقرات العمود الفقري، لتقرر الاعتزال نهائيا لعدم قدرتها على الرقص أو التمثيل.

محمود ياسين

ابتعد الفنان محمود ياسين منذ عدة سنوات عن الساحة الفنية، بسبب تقدمه في السن وعدم قدرته على الحركة التي تمكنه من تقديم الأدوار.

فايزة أحمد

أصيبت الفنانة فايزة أحمد بمرضان السرطان وسافرت إلى أمريكا لإجراء جراحة، لكنها لم تنجح، وابتعدت في سنواتها الأخيرة عن الغناء، حتى توفت في مستشفى المعادي العسكري عام 1983.

المنتصر بالله

في عام 2008 أصيب المنتصر بالله بجلطة في المخ عام 2008، أبعدته عن التمثيل لفترة، وعاد بعدها بأعمال قليلة منها مسلسل الصيف الماضي، ليختفى بعدها عن الساحة الفنية، ويظهر فقط في بعض المناسبات والتكريمات وتقديم واجب العزاء.

فؤاد خليل

توقف عن المشاركة في الأعمال الفنية عام 2006 بسبب إصيب بشلل رباعي وجلطة في القلب، وقضى سنواته الأخيرة بين المستشفيات حتى توفى عام 2012، عن عمر 72 عاما.

سيد زيان

ابتعد سيد زيان آخر 13 سنة من عمره عن الوسط الفني، بسبب معاناته الشديدة مع المرض، من بينها جلطة في المخ، التي جعلته طريح الفراش، وآخر أعماله كانت عام 2003، ورحل عام 2016.

جورج سيدهم

منذ عام 1997، لم يقدم الفنان جورج سيدهم أي أعمال فنية بسبب مرضه، الذي أقعده تماما عن أي نشاطات، ولم يظهر سوى في إعلان لإحدى شركات المياه الغازية مع رفيق مشواره سمير غانم.

مديحة يسري

ابتعدت الفنانة مديحة يسري آخر 14 عاما من عمرها عن تقديم أي أدوار جديدة، كانت آخر أعمالها مسلسل قلبي يناديك عام 2004، وأعلنت اعتزالها نهائيا عام 2012، وتوفت عام 2018.